¿Cuándo nos dan la primera pista de que Jesús sabe que es el Hijo de Dios? En el templo, cuando tenía doce años. Sus padres ya llevaban tres días en su viaje de regreso a Nazaret cuando se dieron cuenta de que él no estaba con ellos. El templo fue el último lugar donde buscaron, pero es el primer lugar al que Jesús va. Para cuando José y María encontraron a su hijo, Él ya había dejado perplejos a los eruditos más sabios en el templo. Ya de niño, Jesús siente el llamado de Dios. Pero, ¿qué hace después? ¿Reclutar discípulos y predicar sermones? No. Regresa a su casa y aprende el negocio familiar. En esto hay una lección importante. Antes que trates de hacer grandes cosas para Dios, vete a tu casa, ama a tu familia y encárgate de tus asuntos. Pero dices: «Es que tengo el llamado a ser misionero». Muy bien, ¡tu primer campo misionero está donde vives! ¿Qué te hace pensar que la gente que apenas te conoce te va a creer si la gente más cercana a ti no te cree? ¡La compasión comienza en la casa! El salmista dice en Salmos 101.2, Nueva Traducción Viviente: «Viviré con integridad en mi propio hogar». Durante sus primeros treinta años, los vecinos de Jesús lo recordaban como un trabajador. Vivió esos años desarrollando su ética de trabajo, afinando sus destrezas vocacionales y sosteniendo a su familia. Hebreos 2.17, Nueva Traducción Viviente dice: «Era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros». ¿Por qué Jesús lo hizo así? Por dos razones: (1) Para saber cómo nos sentimos. (2) Para que sintiéramos la confianza de ir ante Él con nuestras necesidades, con la certeza de que está cualificado y dispuesto a satisfacerlas. Así que la palabra para ti hoy es: ¡comienza justo donde estás!.

COMIENZA JUSTO DONDE ESTÁS