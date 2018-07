Colosenses 3.13 Nueva Versión Internacional.

«Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes».

El poder más grande que tienes sobre alguien que te haya herido es el poder del perdón. Cuando dices: «Te perdono, ya no tengo nada contra ti», ambas partes son liberadas del vínculo negativo que existe entre ustedes. Pero hay más… también nos liberamos nosotros mismos de la carga de ser «el ofendido». Mientras que no perdonemos a las personas que nos han herido, las llevamos con nosotros, o peor aún, las cargamos como una cruz alrededor de nuestro cuello. Por lo tanto, el perdón no solo libera a la otra persona, ¡también nos libera a nosotros! Es el camino a la verdadera libertad. Ahora bien, perdonar no siempre significa olvidar. Aunque perdonemos a alguien, el recuerdo de lo que hizo puede quedarse con nosotros por mucho tiempo. Podemos llevarlo en nuestras emociones como una cicatriz o hasta en nuestros cuerpos como una marca física. Sin embargo, el perdón cambia la manera en que recordamos. Transforma la maldición en una bendición. Cuando perdonamos a nuestros padres por su divorcio, a nuestros hijos por su falta de amor, a nuestros amigos por su deslealtad en tiempos de necesidad, a nuestros consejeros por su mal consejo o a nuestro jefe por tratarnos injustamente, ya no nos vemos como las víctimas de eventos sobre los que no tenemos control. El perdón nos permite retomar nuestro poder, y evita que los sucesos nos amarguen, nos limiten o nos destruyan. Esa es la palabra para ti hoy.

¿NECESITAS PERDONAR A ALGUIEN?