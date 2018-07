EL AMOR DE TUS HIJOS

Génesis 33.5 Nueva Traducción Viviente.

«Son los hijos que Dios… me ha dado».

Es fácil quejarse por las cosas que no tenemos, y pasar por alto o dar por sentadas las que sí tenemos… ¡esas cosas sencillas que enriquecen nuestra vida! Quizás esta historia, narrada por el Dr. James Dobson, te ayude a cambiar tu perspectiva. «Hace algún tiempo, un amigo mío castigó a su hijita de tres años por desperdiciar un rollo de papel de regalo dorado. El dinero escaseaba y se enojó cuando ella envolvió una caja y la puso bajo el árbol de Navidad. De todas maneras, la mañana siguiente, la niñita le trajo el regalo a su papá y le dijo: “Esto es para ti, papi”. Él se sintió avergonzado por su reacción exagerada del día anterior. Pero su coraje estalló otra vez cuando abrió la caja y vio que estaba vacía. “¿No sabes que cuando le das a alguien un regalo se supone que haya algo adentro?”. Su hijita lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo: “Oh, papi, no está vacía. Tiré besitos en ella. La llené con mi amor y la envolví solo para ti”. Aquello lo hizo trizas. Inmediatamente la abrazó y le pidió perdón. Mi amigo me contó que mantuvo aquella caja dorada al lado de su cama por muchos años, y cada vez que se sentía desalentado, sacaba un beso imaginario y recordaba el amor de la hija que lo había puesto allí». Dobson escribe: «En un sentido muy real, a cada uno de nosotros como padres se nos ha entregado un recipiente dorado lleno con el amor incondicional de nuestros hijos. Es la posesión más preciada que jamás podremos tener».

