¡Ya es tiempo de buscar al SEÑOR!

Tu lugar de oración es donde te encuentras con Dios para que te instruya, te corrija, te limpie, te ame, te aliente y te prepare para hacer su voluntad. Puede ser en cualquier lugar, ¡pero tiene que ser en algún lugar! Puede ser en cualquier momento, pero tienes que separar un momento. Sin oración, ¿de dónde sacarás tus fuerzas? Trabajarás más, pero cada vez lograrás menos porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Pero después de haber orado, lucharás menos y lograrás más porque ahora lo estás haciendo en la fuerza de Dios. Si pasas muchas horas viendo televisión pero dices que no tienes tiempo para orar, ¡es tiempo de buscar al Señor! Si estás viviendo cómodamente con pecados que antes te incomodaban, ¡es tiempo de buscar al Señor! Si le dices palabras llenas de rencor a alguien que te hirió, ¡es tiempo de buscar al Señor! Si lo material consume tanto de tu energía que no te queda nada para Dios ni tu familia, ¡es tiempo de buscar al Señor! La iglesia del Nuevo Testamento creció tan rápido que los apóstoles no encontraban tiempo para orar. Por eso dijeron en Hechos 6.2: «No está bien». ¡Y es aquí donde tú debes empezar! Si has descuidado el lugar de oración, se notará en tus actitudes y acciones. ¿Qué hicieron los apóstoles? En Hechos 6.4 dijeron: «Nos dedicaremos de lleno a la oración». Y mira lo que pasó en el versículo 7: «La palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos aumentaba considerablemente». Si llegaste hasta aquí orando muy poco, orando inconsistentemente o sin orar, ¡piensa en lo lejos que llegarías si comenzaras a orar y a buscar al Señor!

¿CÓMO ESTÁ TU VIDA DE ORACIÓN?