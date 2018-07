Salmos 25.9 Nueva Traducción Viviente.

«[Él] guía a los humildes para que hagan lo correcto».

¿Has escuchado sobre la anciana que se ganaba la vida vendiendo productos de puerta en puerta? Todos los días, cuando llegaba a cierta intercesión, tiraba un palito al aire. Adondequiera que el palito apuntara cuando caía, ella iba en esa dirección. Un día, un hombre la vio tirando el palito: una vez, dos veces, tres veces. Y le preguntó: «¿Qué está haciendo?». Ella contestó: «Estoy dejando que Dios me muestre la dirección que debo tomar usando este palito». Entonces la miró con curiosidad y le preguntó: «¿Pero por qué lo tiró tres veces?». Ella contestó: «¡Porque las primeras dos veces me estaba señalando en la dirección equivocada!». ¡Caramba! Cuando no te gusta la dirección que Dios te da, ¿oras, con la esperanza de que cambie de opinión y te diga lo que quieres oír? Si es así, ¡nunca has intercambiado tu voluntad por la voluntad de Dios! Jesús dijo en Juan 15.5: «Yo soy la vid y ustedes son las ramas». Solo darás fruto si te mantienes «conectado» a Cristo. De la misma forma que la vida fluye de la vid a las ramas, el poder de Dios fluye hacia ti, luego a través de ti y comienza a afectar otras áreas a tu alrededor. El salmista dijo: «[Él] guía a los humildes para que hagan lo correcto; les enseña su camino». Si lo buscas, Dios te mostrará lo que es «correcto» para ti. Básicamente, hay solo dos maneras: ¡la de Dios y la tuya! Si estás cansado de hacer las cosas a tu manera, arrodíllate y pídele que te muestre cómo hacerlas a su manera, y esa es la palabra para ti hoy.

¿A TU MANERA O LA DE DIOS?