Jeremías 23.16

«Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del SEÑOR».

Cuando de sueños se trata, a mucha gente le han vendido gato por liebre. El dicho: «Si lo puedes creer, lo puedes lograr», simplemente no es cierto. Casi todos los niños sueñan con volar como los pájaros, pero no ocurrirá, sin importar cuánto lo imaginen. ¿Has visto alguna vez un concurso de talentos en la televisión? Algunos participantes están completamente despistados en lo que respecta a su talento. Cantan desafinados, chillan, braman y aúllan. Y cuando los jueces les dicen que no dan la talla, estos aspirantes a estrellas hacen tremendos berrinches y dicen: «Esa es simplemente la opinión de ustedes. Soy fantástico». Todos necesitamos enfrentar la realidad. La fe no es fantasía. No es mente sobre la materia. No es tener una mentalidad de lotería. Las personas que piensan así creen que si de algún modo se presentan en el lugar correcto, en el momento correcto y establecen las relaciones correctas… ¡presto! Su fantasía se convertirá en realidad. Sin duda sería maravilloso si fuera así de fácil. Pero no lo es. Ralph Waldo Emerson afirmó: «Los hombres superficiales creen en la suerte… los valientes solo creen en causa y efecto». Cuando Dios te da un sueño necesitas fe para hacerlo realidad. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es: «¿Viene este sueño de parte de Dios?». Cuando es así, tendrás todos los dones y talentos para realizarlo. Y lo que te falte, Dios lo proveerá a través de relaciones y recursos adicionales. El problema con perseguir una fantasía es, que mientras lo haces, no estás cumpliendo el sueño que Dios te ha dado para tu vida.

FE Y FANTASÍA