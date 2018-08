¿CÓMO ESTÁ TU RELACIÓN CON DIOS? 1

Juan 5.30 Reina-Valera 1960.

«No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre».

La relación que Jesús tenía con su Padre es el tipo de relación que desea que tú tengas con Él. Tres características describen esa relación. Por los próximos días miremos cada una de ellas. (1) Intimidad. En Juan 5.20 (Nueva Versión Internacional), Jesús dijo: «El padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace». A lo largo del día, tú interactúas con muchas personas pero solo compartes tu corazón con la gente en quien confías y con la que tienes una relación estrecha. Entonces, ¿qué tan cerca estás de Dios en estos momentos? ¿Lo suficientemente cerca para escucharlo cuando te habla? ¿Lo suficientemente cerca para saber cuando has dicho o has hecho algo que lo ha afligido? ¿Lo suficientemente cerca para sentir la calidez de su presencia? La verdad es que ahora mismo estás tan cerca de Dios como desees y decidas estar, y según la disciplina que tengas. Nada nace a no ser que haya primero un acto de intimidad entre dos personas, y la intimidad se basa en una palabra: «deseo». ¿Cuánto deseas a Dios? David dice en Salmos 63.1 (Dios Habla Hoy): «¡Dios mío, tú eres mi Dios! Con ansias te busco, pues tengo sed de ti; mi ser entero te desea». ¿Anhelas su casa? Salmos 36, versículo 8 (Nueva Versión Internacional) dice: «Se sacian de la abundancia de tu casa; les das a beber de tu río de deleites». ¿Deseas su Palabra? En Job 23.12, Job dice: «No me he apartado de los mandamientos de sus labios; en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca». La palabra para ti hoy es: puedes tener una relación íntima con Dios, ¡si lo conviertes en una prioridad!.

