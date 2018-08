Juan 5.30 Reina-Valera 1960.

«No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre».

Hay tres características que describen la relación de Cristo con su Padre: intimidad, dependencia y obediencia. Miremos hoy su dependencia de Dios. En Juan 5.19, Jesús afirma: «el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo». Jesús sabía que no podía hacer nada sin su Padre, así que ni se molestaba en intentarlo. Nosotros, por nuestra parte, cantamos «Sin Él nada puedo hacer», y después salimos y actuamos como si todo dependiera de nosotros. Si logramos el éxito, con frecuencia nos volvemos tan arrogantes que nadie nos soporta. Y si fracasamos, por lo general es porque nos derrumbamos bajo el peso de una tarea que Dios no nos dio en primer lugar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús nunca luchó con la inseguridad o con el miedo al fracaso como nos pasa a nosotros? Porque nunca se le ocurrió que no pudiera hacer algo que el Padre ya no le hubiera asegurado que podía hacer.



Cuando sabes que has escuchado a Dios puedes enfrentar cualquier obstáculo o enemigo con confianza. Dios jamás te dará una tarea que no requiera su sabiduría y el respaldo de su fuerza.

De hecho, todo acto de Dios en tu vida está diseñado para aumentar —no para disminuir— tu dependencia de Él. Quizás digas: «Pero tengo talento. ¡Puedo hacer muchas cosas!». Sí, pero no puedes hacer nada que importe a los ojos de Dios. Por lo tanto, antes que comiences tu día, arrodíllate y ora: «Señor, estoy contando contigo ¡y no tengo un plan B!».

© 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

DEJA UN COMENTARIO

0

¿CÓMO ESTÁ TU RELACIÓN CON DIOS? 2