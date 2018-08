¿CÓMO ESTÁ TU RELACIÓN CON DIOS? 3

Juan 5.30 Reina-Valera 1960.

«No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre».

La tercera característica que describe la relación de Cristo con su Padre es la obediencia. Jesús dice en Juan 5.30 (Reina-Valera 1960): «según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Jesús no consideró ni consultó su propia voluntad en el asunto. En cambio, se enfocó en esto como un láser: hacer la voluntad de Dios, ni más ni menos. Fíjate en las palabras: «según oigo». Cuando hayas escuchado algo de parte de Dios, la discusión terminó; es tiempo de actuar. Dios no va a cambiar su forma de pensar, así que es hora de que comiences a cambiar la tuya y «sigas el programa». Cuando conviertes a Jesús en el Señor de tu vida, renuncias a tres derechos básicos: (1) lo que te costará; (2) adónde te llevará; (3) hasta qué punto te cambiará. Ese es el precio para poder disfrutar de una relación con Jesús parecida a la que Él tenía con su Padre. Quizás digas: «Pero eso exige demasiado». Sí, pero también te protege mucho. Cuando Dios le pedía a su pueblo que hiciera algo, también les decía el porqué. En Deuteronomio 5.33 (Dios Habla Hoy) dice: «para que les vaya bien». Dios no está tratando de arruinar tu estilo, hacer tu vida difícil ni ponerte en una camisa de fuerza. Él es un Padre que desea lo mejor para sus hijos. ¿Acaso no es eso lo que quiere todo buen padre? Así que cuando le das lo mejor de ti a Dios y caminas en obediencia, lo mejor de Dios es lo que recibirás a cambio.

