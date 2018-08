Éxodo 18.18 Nueva Traducción Viviente.

«Esta tarea es… demasiado pesada para una sola persona».

El presidente Reagan dijo: «Rodéate de las mejores personas que puedas encontrar, delega autoridad y no interfieras». Sin embargo, en nuestro afán por agradar a Dios asumimos responsabilidades que son «demasiado [pesadas] para una sola persona». Moisés estaba dedicando cada minuto de su día a escuchar las quejas de personas que hacían largas filas. Finalmente, su suegro le dijo: «Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo» y le aconsejó que seleccionara líderes capaces para que lo ayudaran a llevar la carga. Era una solución beneficiosa para todos: el pueblo recibió ayuda más rápido y Moisés se convirtió en un mejor líder. Un maestro de Biblia escribe: «Uno de nuestros desafíos más grandes ¡es darnos cuenta de lo que Dios no quiere que hagamos! Amamos a Dios, amamos a su gente y vemos muchas necesidades. Pero a veces las buenas intenciones causan más daño que bien… cuando veas una necesidad, no presumas automáticamente que Dios desea que la suplas. La única razón para hacer ministerio es cuando Dios te dice claramente que es su voluntad. Si te sientes abrumado… probablemente estás haciendo más de lo que Dios te pidió. Ora por las tareas que debes aceptar para que no te robes a ti mismo ni a otros lo mejor de Dios». Jon Walker añade: «Imagínate que Dios te hubiera creado para ser el Miguel Ángel de este tiempo, pero te mantuviste tan ocupado haciendo todo tipo de cosas —cosas buenas— que nunca llegaste a pintar ni a esculpir. Te perdiste lo mejor porque te distrajiste persiguiendo lo bueno. Qué desilusión… para Dios… y para toda la gente que habrías bendecido si te hubieras mantenido enfocado en tu propósito original». Entonces, la palabra para ti hoy es: aprende a delegar. Suelta las cargas que Dios nunca quiso que llevaras y enfócate en lo que Él te llamó a hacer.

© 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

DEJA UN COMENTARIO

0

APRENDE A DELEGAR