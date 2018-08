SUFRIMIENTO A CAUSA DE…

1 Pedro 4.15-17 Nueva Versión Internacional.

«15 Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. 16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.».

«Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero, si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios». Cuando Satanás te ataca por hacer la voluntad de Dios, es tanto un elogio como una señal de respeto. Claramente, eres un objetivo valioso y representas una amenaza para su reino. Pero cuando sufres a causa de tu propia estupidez, solo resta hacer una cosa: reconocerlo y arrepentirse. No digas que has sido atacado por ser cristiano cuando realmente has sido atacado por ser un «entrometido». Fíjate en las palabras «asesino» y «entrometido» y ¡haz la conexión! Cuando hablas mal de alguien y te acusan por ello, no estás sufriendo por el Señor, estás sufriendo las consecuencias de tu propia conducta. Entonces, ¿qué debes hacer? Regresa y afronta la situación; di: «¡Me equivoqué!». No trates de actuar «espiritual» y decir: «De verdad no entiendo por qué no les caigo bien». ¡Sí lo entiendes! No puedes hacer algo mal, tratar de justificarte y luego reclamar las promesas de Dios. No funciona así. «Es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios». Comienza contigo. Dios dice: «Si arreglas esto por ti mismo, entonces no tengo que arreglarte a ti. Yo solo arreglo a los que se niegan a arreglarse». No esperes hasta que las consecuencias te pongan de rodillas. Si estás sufriendo porque hiciste algo mal, arrepiéntete, cambia tus actitudes y enfócate otra vez.

