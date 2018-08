Salmos 145.15 Reina-Valera 1960.

«Los ojos de todos esperan en ti».

Cuando Dios se le apareció a Abraham usó el nombre El-Shaddái, que significa «el Dios Todopoderoso». Y hoy Dios te está diciendo: «Yo seré todo lo que necesitas». Ahora bien, sabemos que Dios es capaz, ¿pero acaso no te preguntas a veces si está dispuesto? No basta con simplemente tener la revelación de la capacidad de Dios; también tienes que creer que lo hará para así poner un fundamento firme debajo tu fe. Marcos 1.40-42 nos dice que un día un leproso se acercó a Jesús y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús reveló su corazón cuando respondió: «Sí, quiero». No permitas que Satanás te convenza de que Dios podría o no tener cuidado de ti. La Biblia dice en Filipenses 4, versículo 19: «Dios les proveerá de todo lo que necesiten». Fíjate que la Biblia no dice «Dios es poder», dice «Dios es amor». Se enfoca en su disposición para usar su poder, y no en el poder como tal. Como Dios tiene un corazón de amor, Él usará su poder para cubrir tus necesidades. A decir verdad, Dios se deleita en satisfacer tus necesidades. En Salmos 145, versículos 8-16 leemos: «Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras… Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente».

Es posible que Dios no conteste tu oración de la manera en que piensas que debe hacerlo, o cuando crees que debe hacerlo, pero si confías en Él, te contestará de la manera que es mejor para ti.

© 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

DEJA UN COMENTARIO

0

ESPERA COSAS BUENAS DE PARTE DE DIOS