Hebreos 11.6 Nueva Versión Internacional.

«Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan».

¿Sabes lo que Dios espera de ti? ¡Fe! Él quiere que confíes en su Palabra, en su carácter y en su historial de fidelidad. Es imposible agradarlo si no lo haces. La dificultad que estás enfrentando en este momento tal vez guarde relación con dónde estás en tu caminar de fe con Dios. Esto no significa que si estás pasando por un problema es que no tienes fe. Pero aunque quizás la falta de fe no te haya metido en el problema, es la firmeza de tu fe la que te sacará de él. Es posible que digas: «¿Pero acaso no debo ser racional?». Sí, pero no debes ser tan racional que no dejes espacio para lo sobrenatural. El narcisismo es la adoración de tu propio intelecto. Decimos: «Si no lo entiendo, no lo creo». Entonces, en esencia, ¡eres tu propio dios! Realmente no crees en Dios, crees en ti mismo. ¿Qué vas a hacer cuando la vida te presente un problema que no puedas resolver? Antes de resucitar a Lázaro, Jesús les pidió a María y a Marta que lo llevaran hasta la tumba… el lugar donde habían dejado de creer, el punto donde se dieron por vencidas a causa de la limitación humana. Y el Señor te llevará hasta allí también. ¿Por qué? Efesios 3.20 dice que cuando llegas a ese punto, descubres que Dios «puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir».

FE: LO QUE DIOS ESPERA DE TI