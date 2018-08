ORA POR TU PASTOR

Efesios 6.19 Nueva Versión Internacional.

«Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el… evangelio».

En Efesios 6.19, Nueva Versión Internacional, Pablo les escribió a los creyentes en Éfeso: «Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el… evangelio». ¿Oras por tu pastor? ¡Deberías hacerlo! Después del primer sermón de Wilbur Chapman en la Bethany Presbyterian Church en Filadelfia, un hombre le dijo: «Eres bastante joven para ser el pastor de esta gran iglesia. Siempre hemos tenido pastores mayores. Me temo que no tendrás éxito, pero como predicas el evangelio, voy a ayudarte lo más que pueda». Chapman pensó: «¡Qué tipo rarito este!». Pero el hombre continuó: «Voy a orar por ti y otras personas se han comprometido a acompañarme». Más tarde, Chapman escribió: «No me sentí tan mal cuando supe que iban a orar por mí. Pronto, tres personas se convirtieron en cincuenta, y cincuenta en doscientas personas que se reunían antes de cada servicio para orar por mí. En otro cuarto, dieciocho ancianos se arrodillaban tan cerca de mí que podía estirar mi brazo y tocarlos. Siempre llegaba al púlpito con la certeza de que tendría la unción de Dios como respuesta a la oración de aquellas personas. Era fácil predicar… ¡un verdadero placer! ¿Y cuál fue el resultado? Se salvaron mil cien personas y se unieron a la iglesia durante los tres años siguientes, y seiscientos de ellos eran hombres. Chapman comentó: «Era el fruto del Espíritu Santo en respuesta a la oración. Los miembros de las iglesias tienen mucho más que hacer que solo asistir a ella como espectadores perezosos y curiosos que esperan que los entretengan y los diviertan. Les corresponde a ellos orar poderosamente para que el Espíritu Santo vista con poder al predicador para que sus palabras sean como dinamita». © 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

ORA POR TU PASTOR