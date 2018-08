Josué 1.2 Reina-Valera 1960.

«Levántate y pasa… a la tierra que yo [te] doy».

Josué ya había probado las delicias de la Tierra Prometida. Pero ahora tenía que regresar y esperar a que Moisés muriera y a que enterraran a todos los escépticos en Israel. Observa dos cosas aquí: (1) Algunas de nuestras maneras antiguas tienen que morir. Moisés representaba el viejo sistema. Funcionó entonces, pero ahora no. Entiende esto: cuando te alineas con lo que era en lugar de con lo que es, no estás listo. Todavía hay mucha gente a la que quieres impresionar. Estás tan ligado a ciertas filosofías que cuando Dios te dice que es tiempo de moverte, tienes que consultarle a alguien. Cuando Dios le dijo a Josué: «Mi siervo Moisés ha muerto… levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel», solo había una respuesta correcta: «Sí, Señor». Tienes que honrar el pasado, pero no te quedes atascado en él. Tienes que afirmarte en la verdad, pero si quieres llegar a tu destino tienes que buscar las instrucciones y perspectivas nuevas de Dios. (2) Tienes que enterrar tus dudas. Solo dos de los doce espías que entraron en la Tierra Prometida creyeron que Dios se las entregaría. Los otros diez vieron a los gigantes, sucumbieron a la duda, murieron y fueron enterrados en el desierto. Y cada duda que te esté aguantando también tiene que morir y ser enterrada, incluyendo la voz de la autoestima pobre, tus temores de la niñez, tus ansiedades y tus críticos. Reúne todo esto, mételo en una caja, entiérralo, párate encima y afirma: «Polvo al polvo y cenizas a las cenizas». Antes que puedas seguir adelante, tienes que entender y vivir según estos dos principios. © 2018 C.E.

ANTES QUE PUEDAS SEGUIR ADELANTE