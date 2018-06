LA IMPORTANCIA DE LA SANA DOCTRINA

Tito 2.1 Nueva Versión Internacional.

Predica… la sana doctrina.

“Hoy día la «sana doctrina» a veces se sustituye con una «teología de sentirse a gusto», ¡y esto debe preocuparnos! Los pilotos vuelan conforme a unas leyes fijas. Los cirujanos operan según unos protocolos fijos. ¿No te alegra que ellos piensen que las leyes fijas son importantes? Se cuenta la historia de un estudiante de psicología en el ejército al que asignaron al trabajo de cocina. Allí decidió sondear cómo respondían diferentes grupos de soldados a los albaricoques. Primero asumió la postura negativa: «¿Verdad que no quieres albaricoques? El noventa por ciento dijo que no. Entonces probó la positiva: «¿Verdad que quieres albaricoques?». Más de la mitad dijo que sí. Con el tercer grupo trató la técnica «una de dos»: «¿Te gustaría un plato de albaricoques o dos?». A pesar de que a la mayoría no le gustaban los albaricoques, el cuarenta por ciento escogió dos platos y el cincuenta por ciento escogió uno. Ten cuidado. Cuando no tienes un sistema de creencias fijo, te dejarás llevar por el de otro. Pablo instruyó a Timoteo en 2 Timoteo 4.2-4 (Nueva Versión Internacional): «Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos».



Cuando los sentimientos no te sostengan, la sana doctrina lo hará, porque uno depende de la emoción y el otro depende de la eterna Palabra de Dios.



