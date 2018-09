Salmos 51.6 | Nueva Versión Internacional

«Tú amas la verdad en lo íntimo».

Si fuéramos totalmente sinceros, tendríamos que reconocer que a veces la verdad parece inadecuada para hacer lo que necesitamos que se haga. Queremos caerles bien a nuestros jefes, por eso adulamos. Queremos que nuestros amigos nos admiren, por eso exageramos. Queremos que la gente nos respete, por eso vivimos en casas que no podemos costear y asumimos gastos que no podemos pagar. En Hechos 5 leemos que Ananías y Safira vendieron una propiedad y dieron una parte del dinero a la iglesia. Pero mintieron y dijeron que habían vendido el terreno por la cantidad de dinero que ofrendaron. Su pecado no fue quedarse con parte del dinero, fue tergiversar la verdad. Y su engaño les costó la vida. Quizás digas: «¡Qué bueno que hoy día Dios no mata a la gente por mentir». No estés tan seguro. La mentira puede causar la muerte de: (1) Tu matrimonio. Las mentiras son las termitas en el tronco de tu árbol familiar. (2) Tu conciencia. La tragedia de la segunda mentira es que siempre es más fácil decirla que la primera. (3) Tu carrera. Solo pregúntale al empleado que despidieron por malversación. (4) Tu fe. Piensa: ¿Cómo podría Dios usarnos si no decimos la verdad? Cada equipo de fútbol americano tiene un jugador asignado a comunicarle al grupo la jugada que quiere el entrenador. Pero, ¿y qué si el jugador no dice la verdad? ¿Qué tal si el entrenador pide un pase y el jugador dice que el entrenador quiere que corran? El jugador no le confiaría las jugadas por mucho tiempo. Mateo 25.21 dice que si eres fiel en las cosas pequeñas, Dios te confiará cosas grandes.

Entonces, la palabra para ti hoy es: ¿Pueden Dios, y otras personas, confiar en ti?

La verdad acerca de la verdad