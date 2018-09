Marcos 1.17 | Nueva Versión Internacional

«Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres».

Si quieres experimentar la bendición de Dios de una manera distinta, prepárate para salir de tu zona de comodidad. ¡Y eso requiere valor! Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos estaban en un terreno familiar y haciendo lo que mejor conocían: estaban pescando. Pero no podían quedarse allí y seguirlo a la misma vez. Tampoco tú puedes hacerlo. La Biblia relata: «Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. “Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres”. Al momento dejaron las redes y lo siguieron». Fíjate en que tuvieron que dejar la seguridad de lo familiar para poder cumplir su destino. Y en caso de que pienses que eres muy viejo para intentar algo nuevo, Abraham tenía setenta y cinco años cuando dejó atrás las comodidades de su casa para salir y establecer una nueva nación. Tu edad no es el problema, es tu fe. Entiende esto: hoy estás solo a la distancia de un paso de obediencia de la próxima verdad que Dios quiere que descubras sobre Él, así que no puedes darte el lujo de quedarte donde estás. Todos tendemos a aferrarnos a «lo probado y cierto». El problema con esto es que cuando ya no te estás ensanchando comienzas a encogerte, te duermes en los laureles, piensas que puedes lidiar las cosas por ti mismo, y como resultado, dejas de crecer. Y estar ahí es peligroso. .

Si hoy día tu corazón está intranquilo y crees que te has estado conformando con menos de lo que Dios tiene más para ti, entonces es tiempo de enfrentar tus miedos y lanzarte a una nueva experiencia con Él.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

