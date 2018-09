Lee la Palabra de Dios… ¡todos los días!

Romanos 10.17 | Reina-Valera 1960

«La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios».

Si eres sabio, cuando Dios habla, tú escuchas. Y Él te hablará a través de la Biblia. La Biblia ha vendido más ejemplares que cualquier otro libro porque es la Palabra de Dios en la materia. Se necesitan aproximadamente cincuenta y seis horas para leer la Biblia de tapa a tapa. Si lees cuarenta capítulos al día, terminarías más o menos en un mes. Si lees nueve capítulos diarios del Nuevo Testamento, lo terminarías en treinta días. Pero tienes que leer sistemáticamente, regularmente y con expectativa. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, Jesús le citó las Escrituras. Por eso el salmista dice en Salmos 119.11: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». El libro de Proverbios tiene treinta y un capítulos. Te presento esta idea: como la mayoría de los meses tiene treinta y un días, ¿por qué no lees un capítulo de este libro de sabiduría cada día? ¿Te imaginas lo mucho que aprenderías? La Palabra de Dios hará crecer tu fe. «La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios». Tu fe crece cuando oyes hablar a Dios y obra cuando haces lo que Él dice. Si te está dando trabajo vivir una vida cristiana victoriosa, escucha las palabras que se registran en Salmos 119.9: «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra». En la Biblia está la solución para todos los problemas que enfrentas. Para ser sabio tienes que estudiarla. Para ser fuerte en la fe tienes que creerla. Para ser exitoso en la vida tienes que ponerla en práctica.

Entonces, la palabra para ti hoy es: ¿Pueden Dios, y otras personas, confiar en ti?

