¡SEÑOR, APURA EL DÍA!

Efesios 2.6 Nueva Versión Internacional.

Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó.

Como seguidores de Cristo estamos íntimamente vinculados en el Espíritu. Primera Pedro 2.5 dice que somos piedras vivas vinculadas con otras piedras vivas, y Dios sigue trabajando en nosotros hasta que todos encajamos. Dios solo ve dos categorías: los salvos y los perdidos. Él no está enfocado en denominaciones, razas ni distinciones socioeconómicas. Gálatas 3.28 (Nueva Versión Internacional) dice: «Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús». Cuando te conviertes en miembro de la familia de Dios prometes lealtad a todos sus miembros. Eso significa que los amas, los apoyas y los alientas. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la Tierra prometida, dos de sus tribus querían quedarse donde estaban; no querían salir y pelear con el resto. Pero Moisés los retó en Números 32.6 (Nueva Versión Internacional): «¿Les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados?». Así que volvieron a unirse y en el versículo 18 afirmaron: «No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad». No podían disfrutar su legado hasta que todo el mundo lo compartiera. Caminar en la unidad del Espíritu significa que no puedes disfrutar completamente tu salud mientras que tu hermano o hermana esté aún enfermo, ni puedes celebras completamente tu éxito mientras ellos todavía estén pasando dificultades. Hay algo acerca de recibir la bendición de Dios que cuando lo entiendes a plenitud te hace decir a otros: «El Dios que me trajo hasta aquí, ¡también hará lo mismo por ti!». Y trabajarás y orarás con miras a esa meta.

Cuando seamos resucitados juntamente con Cristo, las divisiones sanarán, seremos conformados nos pareceremos más en carácter a Cristo, y el mundo comenzará a tomarnos en serio.

