Mateo 6.9 | Nueva Versión Internacional

«Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el cielo”».

Estudiemos el Padre nuestro y veamos qué podemos aprender: «Padre nuestro que estás en el cielo». Cuando dices «Padre» estás reconociendo que eres su «familia»; que tienes una relación especial con Dios que te permite presentarte delante de Él en cualquier momento, con la confianza de que eres amado, bienvenido y estás seguro de su favor. Cuando dices «que estás en el cielo» no puedes ir más alto. Estás recibiendo lo que necesitas de la fuente máxima de bondad, gracia, misericordia, provisión, protección y autoridad. ¡Qué gran privilegio! Las palabras que siguen son: «santificado sea tu nombre». Este pensamiento siempre debe ser lo más importante en tu mente: «Señor, no importa lo que haga hoy, ya sea en pensamiento, palabra o hecho, permite que sea para honrarte». La gente debe mirar tu vida y sentir el deseo de conocer al Dios que sirves. La siguiente línea dice: «venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Cada vez que eliges decirte no a ti mismo y sí a Dios demuestras lo que significa vivir como un ciudadano de su reino. Fíjate en las palabras «como en el cielo». ¿Hay alguien en el cielo que tenga miedo o dudas? ¿Que sea terco o desobediente? ¿Crítico o negativo? Cuando Satanás trae algo a tu puerta que sabes que se opone a la voluntad de Dios, tú tienes la autoridad para levantarte y decir: «Si no se hace ni es aprobado en el cielo no tiene lugar en mi vida aquí en la tierra». Luego, niégate a aceptar el paquete y firma el recibo. Lo único que Satanás desea que jamás descubras es que tienes la autoridad dada por Dios para restringir sus movimientos en tu vida.

Cómo Jesús nos enseñó a orar 1