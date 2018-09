Cómo Jesús nos enseñó a orar 2

Mateo 6.11 | Nueva Versión Internacional

«Danos hoy nuestro pan cotidiano».

Estamos estudiando estas palabras del Padrenuestro: «Danos hoy nuestro pan cotidiano». Fíjate en la palabra «cotidiano». No puedes pelear las batallas de hoy usando las fuerzas de ayer; necesitas un suministro fresco. En el desierto, al pueblo de Dios solo se le permitía recoger suficiente maná para un día. Si recogían más, se podría. Es maravilloso hablar sobre lo que Dios hizo ayer y lo que hará mañana, pero todo lo que tienes es hoy. «Danos hoy nuestro pan cotidiano». Solo si comes lo que Dios ha provisto para ti hoy podrás hacer frente a los retos que enfrentas. Esta oración es una expresión de fe. El solo hecho de que lo pidas significa que crees que Dios tiene lo que necesitas y que le importas lo suficiente para proveértelo. Esto dice: «No necesito ir a nadie más sino a ti, Señor». Por lo tanto, cuelga el teléfono, apaga el televisor, cierra la puerta, arrodíllate, acércate con fe a Dios y ora: «Dame lo que necesito para este día». Dios sabe lo que necesitas, ¡tú no! Solo si comes lo que Dios ha provisto para ti cada día podrás enfrentar lo que sea que la vida te presente. Y un pensamiento más. Cuando la gente comience a sacarte de quicio sin una razón aparente, o tu estado de ánimo empiece a cambiar bruscamente, o comiences a vivir por sentimientos en lugar de fe, probablemente signifique que no estás comiendo bien. Si así, es hora de regresar a tu fuente y decir: «Señor, aquí estoy porque necesito mi pan cotidiano».

