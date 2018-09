Destácate entre la multitud

Romanos 12.2 | Dios Habla Hoy

«No vivan ya según los criterios del tiempo presente».

Un hombre estaba entrando a un banco y mantuvo la puerta abierta para la dama que estaba detrás de él. En lugar de agradecérselo, ella dijo: «Usted no tiene que aguantar la puerta porque yo sea mujer». Sonriendo, él le contestó: «No lo estoy haciendo porque usted sea mujer. Lo hago porque soy un caballero». Como creyentes, hacemos lo que hacemos porque estamos «en Cristo», no según como la sociedad piense que debemos actuar. En 1 Juan 2.27 dice: «[El] Espíritu Santo… vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad». En su libro El poder de la esperanza, Chuck Swindoll dice: «En la Infantería de Marina… nuestro buque de transporte de tropas no llevó hasta suelo japonés. Para muchos de nosotros era la primera visita a un país extranjero y estábamos llenos de entusiasmo… El comandante de nuestra compañía nos reunió y nos dijo: “Recuerden, por primera vez en sus vidas ustedes son extranjeros. Este no es su país ni su cultura… aquí son la minoría. Ellos no son sus conciudadanos ni hablan su idioma. No saben nada de nuestra patria, excepto lo que vean en nosotros… Actúen de tal manera que los japoneses ganen una buena impresión de nuestro país”… Como cristianos, nuestra ciudadanía está en el cielo, pertenecemos al reino de Dios… tenemos que comportarnos lo mejor posible; de lo contrario, la gente tendrá una idea distorsionada de cómo es nuestra patria… En esencia, nuestra cultura terrenal es pagana, y Dios nos dejó aquí con un propósito: para demostrar qué significa ser miembro de otro país y tener una ciudadanía en otra tierra, de modo que los demás sientan el deseo de emigrar».

