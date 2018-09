Lucas 15.24 | Nueva Versión Internacional

«[Mi] hijo… se había perdido, pero ya lo hemos encontrado».

Después de contar las historias de la oveja perdida y de la moneda perdida, Jesús termina relatándonos la historia del hijo perdido. Lo interesante sobre el hijo pródigo es que él sabía que estaba perdido y también conocía el camino de regreso a casa. El pastor buscó la oveja perdida, la mujer con la lámpara buscó la moneda perdida, pero nadie salió a buscar el hijo perdido. No fue hasta que derrochó su herencia y terminó en una pocilga que Lucas registra: «[Cuando] por fin recapacitó… dijo: “Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado”… [Pero] todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó… el padre ordenó a sus siervos: “¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo… Porque este hijo… se había perdido, pero ya lo hemos encontrado”». Reincidente, aunque te hayas alejado de Dios, Él te está esperando para darte la bienvenida a casa. Tu lugar en la mesa está reservado. Él tiene un anillo que te identifica como su hijo y un manto de justicia que cubre tu vergüenza. El hijo pródigo no recuperó su alegría hasta que regresó a la casa de su padre. Entonces, tienes que tomar una decisión. Aunque estés decepcionado contigo mismo y te sientas avergonzado delante de Dios porque has fallado, puedes regresar a casa. Y puedes hacerlo hoy mismo.

Aunque te hayas alejado de Dios, Él te está esperando para darte la bienvenida a casa…

Perdidos y encontrados