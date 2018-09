Mateo 14.22 | Nueva Versión Internacional

«Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado».

Cuando estás en algún problema, a veces piensas: «Debo haber hecho algo mal. ¿Será que pasé por alto la voluntad de Dios y por eso estoy en esta situación?». No. Los discípulos no estaban en la tormenta por haber desobedecido, sino por obedecer a Jesús; no estaban en la tormenta por haber rechazado la voluntad de Dios, sino por aceptarla. La Biblia dice: «Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado». En ocasiones te encontrarás en aguas turbulentas porque hiciste lo que era correcto, en lugar de lo popular, fácil o egoísta. Cuando eso pase, he aquí dos lecciones útiles tomadas de la experiencia de los discípulos: (1) La obediencia no garantiza que no habrá tormentas. Los discípulos acababan de ver a Jesús alimentar a cinco mil personas con cinco panes y dos peces, y hasta le sobró comida. ¿No debería su fe haberse fortalecido? Sin embargo, cuando llegó la tormenta su fe flaqueó. Jesús les había dicho que los encontraría en la otra orilla. No obstante, los discípulos se olvidaron del poder milagroso y de la promesa de Jesús, y cedieron ante la ansiedad. Entiende esto: cuando Dios no resuelve tu problema, Él se presentará en medio de él y hará que salgas con tu fe fortalecida. (2) El miedo no significa que seas un fracaso. Es solo un recordatorio de que eres humano, y, como los discípulos, te has olvidado de Quién tiene el poder y Quién está en control. Y estas dos lecciones pueden transformar tu prueba en victoria.

Caminando sobre el agua