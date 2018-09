Cómo alcanzar el éxito en los negocios

Génesis 13.6 | Nueva Versión Internacional

«Tenían demasiado como para vivir juntos».

Abraham y Lot comenzaron juntos en su negocio. Pero luego surgió un problema. La Biblia dice: «La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores». Así que Abraham le dice a Lot: «Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha». Aquí hay una lección importante: solo porque alguien haya sido parte de tu vida al principio, no significa que tengan que acompañarte en todo el recorrido. Cuando tienes recuerdos maravillosos de aquellos días al comienzo trabajando con alguien, es difícil enfrentar la realidad de que aquellos días pasaron y que nunca volverán. ¿Significa que tú tienes razón y ellos están equivocados? No. Quizás solo quiera decir que tienes destinos diferentes. Si no entiendes estos, las personas que una vez fueron el viento debajo de tus alas pueden convertirse en la carga que te retrase. A veces superas el talento y la capacidad de la otra persona, y no importa cuánto trates de ayudar, no mejorará. Cuando eso ocurre, tus perspectivas se reducen y tu motivación se afecta. Algunas de las personas que quieres en tu vida no deben estar ahí porque no comparten tu pasión; tienen un llamado distinto. Si aprendes esto lo más pronto posible te evitarás muchas angustias. Se cuenta de un muchacho que grabó este mensaje en su contestador automático: «No estoy disponible en este momento. Estoy haciendo algunos cambios en mi vida. Deja tu mensaje después de la señal. Si no te devuelvo la llamada, eres uno de esos cambios». ¡Piensa en esto!

