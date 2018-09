Primera de Timoteo 6.6 | Reina-Valera 1960

«Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento».

Las comparaciones dañinas son muy peligrosas. Pablo escribe: «Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento». Esta palabra «ganancia» no significa incremento o aumento, y en esto hay una diferencia. Ganancia es lo que te queda cuando la transacción termina. Lo que Pablo quiso decir fue que cuando todo esté dicho y hecho, tienes que sentirte bien con ser tú mismo. Tienes que ser capaz de decir: «Prefiero ser un sargento excelente que un general mediocre». Solo cuando has seguido bien, puedes dirigir bien. Si estás orando por una posición o promoción particular, revisa tus motivos. A veces, lo que llamamos fe en realidad es solo ambición porque no hemos llegado al punto donde nos sentimos cómodos con el rol que Dios nos ha dado. La ruina del rey Saúl fue su ego. No podía soportar que alguien hiciera algo mejor que él. Muchos de nosotros tenemos un concepto equivocado de cómo luce el ser «bendecido». Hemos visto la bendición de Dios en la vida de otros, así que pensamos que ser como ellos es ser bendecidos. Y no importa lo que Dios nos dé, nunca somos felices porque no somos como ellos. Le estamos pidiendo algo a Dios pero no sabemos qué es ni cómo luce ni reconocemos si lo tenemos o no. Y si no sabes si lo tienes, tampoco sabrás si lo pierdes. Cuando te comparas constantemente con otra persona él o ella se convierte en un ídolo en tu vida. ¡Derriba ese ídolo! Pídele a Dios un sueño propio. Párate en tus dos pies. Sé la persona que Dios tenía en mente cuando te creó. El Señor tiene preparado mucho más para ti, pero para recibirlo tienes que aprender a alabarlo por lo que ya te ha dado.

Comparaciones dañinas