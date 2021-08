Hace 23 años me separé ¿me puedo volver a casar? – Pregúntale al pastor – Enlace TV

Nos preguntan: tengo 23 años separada, y me divorcié de la persona, luego viví con otro hombre y me volví a separar. Tengo 2 años que me bautizé y ahora conocí a un hombre cristiano y queríamos hacer las cosas bien, sin embargo el después me dijo que no podia casarse conmigo porque cometería adulterio ¿me podré divorciar y volver a casar?

Escucha esta interesante respuesta.

Los pastores y anfitriones de Aquí Entre Nos responden preguntas que llegan por medio de las redes sociales. Diferentes opiniones, diferentes puntos de vista pero con una misma pasión, la Palabra de Dios.

Hace 23 años me separé ¿me puedo volver a casar? – Pregúntale al pastor – Enlace TV