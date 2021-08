Maratónica Enlace TV – Agosto 2021

SU PALABRA PERMANECE PARA SIEMPRE

Generaciones han pasado desde la creación del mundo en las que líderes mundiales han sucumbido, imperios han caído, formas de gobiernos han ido y han venido. Tantos desastres naturales, tantas guerras, crisis económicas varias, enfermedades y conflictos familiares que han afectado en todos los estratos sociales. La pandemia que nos tocó vivir se suma a una gran cantidad de conflictos con los que la humanidad ha lidiado a lo largo de la historia. Pero bendito sea Dios, que en medio de las circunstancias, tenemos nuestra esperanza puesta en la confianza de que su Palabra permanece y trasciende las edades y los tiempos.

El Verso 8 de Isaías 40 comienza con la palabra “sécase” que en hebreo es:

3001. יָבֵשׁ yabésh; que significa estar avergonzado, confuso o desilusionado…Estos sentimientos podrían envolver las vidas de las personas y sobre todo en un contexto como en el que vivimos. La otra palabra que aparece allí es; “marchítase”: 5034. נָבֵל nabél; que significa secarse; caer, fallar, desmayar…

Estas expresiones al inicio de este pasaje bíblico, remarcan que tan importante era la hierba en los campos para una cultura que dependía del ganado y que sabían que ante la falta de agua se secaba, así como la hermosura de las flores que en su apogeo tendían a ser admiradas, pero luego de unas horas terminaban en el fuego o simplemente se convertían en material de desecho. Tanto para una como para la otra, el irremediable paso del tiempo dictaba cuál sería su futuro.

Como la hierba y las flores, las palabras de los seres humanos nos podrían fallar, nos podrían faltar, pero la palabra de Dios nunca fallará. Desde la eternidad y hasta la eternidad su Palabra se ha establecido para que; como lo dice el mismo profeta en el capítulo 40 y en el verso 29: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.

En esta maratónica queremos unirnos a las palabras del profeta Isaías y declarar que no importa las palabras de la dificultad que podamos enfrentar o de los retos que tengamos de frente, de nuestros labios brotarán las promesas del Señor, esas que no fallan y que nos llenan de vida. Algo importante que apunta Isaías 40:8 es la expresión “la palabra del Dios nuestro”. Él es tu Dios y puedes confiar en Él, él hizo los cielos y la tierra y es todopoderoso. Es Él mismo que dice: Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.

Así que con ánimo resuelto y corazón dispuesto vamos a confiar en nuestro Dios por encima de cualquier circunstancia porque SU PALABRA PERMANECE PARA SIEMPRE.

559