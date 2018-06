Santiago 2.17 Nueva Versión Internacional.

La fe… si no tiene obras, está muerta.

“Se cuenta la historia de un misionero que naufragó en una isla remota y los isleños lo cuidaron hasta que se recuperó. Durante los veinte años siguientes, vivió entre ellos. Cuando se enfermaban, él los cuidaba. Cuando pasaban hambre, les enseñaba a cosechar alimentos. Cuando se sentían solos, él los acompañaba. Cuando alguien los trataba injustamente, él los defendía. Años más tarde, llegaron otros misioneros y cuando les hablaron sobre Jesús, los isleños insistieron en que Jesús ya vivía entre ellos. Cuando le presentaron a «Jesús» a los nuevos misioneros, descubrieron que era nada menos que su viejo amigo a quien creían muerto. Edgas Guest escribió: «Preferiría ver un sermón que oírlo, cualquier día. Preferiría que alguien caminara conmigo a que solo me mostrara el camino. Es posible que te malinterprete y que no entienda bien tu consejo rebuscado, pero no hay malentendidos en cómo actúas y cómo vives». Santiago 2.14-18 nos dice: «Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: “Que le vaya bien; abríguese y coma hasta saciarse”, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo obras”.



Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras». Entonces, la palabra para ti hoy es: En vez de hablar, ¡trata de hacer algo!

© 2018 C.E.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

0

¡NO HABLES MÁS Y HAZ ALGO!