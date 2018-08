29: Nancy Amancio – Deja la pasividad

Conoce en este episodio la historia de la cantante, pastora y profeta Nancy Amancio una mujer la cual ha despertado un mover profético y de intercesión por medio de las canciones que junto a su esposo ha podido escribir. Su voz es reconocida en Latinoamérica y su llamado para levantar a las mujeres y hombres como guerreros de Dios ha sido de impacto en la vida de miles.

“Las cosas que hoy vives, Dios está sacando un resultado, no te le eches a perder a Dios en la mano, no te le derritas, no te le descompongas; dile Señor: ya que me metiste en esto, haz lo que vas a hacer, enséñame lo que vas a enseñarme y saca de mi lo mejor que puedas sacar.” – Nancy Amancio