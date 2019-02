54: Pedro Eustache – La melodía de mi corazón

Conoce en este episodio la historia de Pedro Eustache un talentoso músico de origen venezolano, quién inició desde muy pequeño el camino de la música. Hoy suma en su carrera, cientos de logros y reconocimientos, participaciones en películas y conciertos alrededor de todo el mundo. Además Pedro es el inventor de una gran cantidad de instrumentos de viento que hoy usa para darle la gloria a Dios y que se escuchan en películas como la Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Escucha en este episodio parte de sus inicios en a música, el lado familiar y las situaciones que han marcado su vida para siempre.

“Aunque a veces no entendemos lo que pasó, Dios en su soberanía tiene un propósito, Dios no me lo ha explicado a mí y quizás si me lo explicara yo no podría entenderlo, yo lo que he hecho es confiar en saber que Dios me ama, ama a mi esposa y ama a nuestra hija mucho más de lo que nosotros hubiéramos podido amarla.” – Pedro Eustache