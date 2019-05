Si tu eres obediente y tienes una buena actitud, el Señor te usará para hacer grandes cosas.

Dios llamó a Noé para que hiciera algo que no tenía sentido, algo inusual. Construir una barca y no había lluvia? Esto requería de Fe y obediencia ya que Noé no sabía cómo sucedería, pero él sabía que debía obedecer a Dios y seguir la visión que Dios le había mostrado. A veces no podemos comprender las cosas que Dios pone en nuestro corazón, o a veces no nos sentimos capacitados o con experiencia para hacerlo, pero si tu eres obediente y tienes una buena actitud, el Señor te usará para hacer grandes cosas.

Devocional original de Mariam Delgado

1

Camina por fe aunque no lo entiendas