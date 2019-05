La Biblia es única porque es la revelación divina de Dios.

2 Pedro 1.16-21

Los tiempos en que vivimos pueden dejarnos conmocionados e inseguros. No podemos saber lo que sucederá mañana —la economía podría colapsar o podría ocurrir un desastre natural. Sin embargo, siempre podemos contar con la Palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento seguro en este mundo. La Biblia es única porque es la revelación divina de Dios. En las Sagradas Escrituras, el término revelación se refiere a algo que Dios ha dado a conocer a la humanidad: información que nunca podríamos descubrir por nosotros mismos. Por ejemplo, como ningún ser humano estuvo presente en la creación, la única manera de saber lo que sucedió es gracias a que Dios lo indicó en el libro de Génesis.

El proceso por el cual la Biblia fue escrita se llama inspiración. Dios usó a seres humanos para registrar sus pensamientos. No los puso en trance, sino que su Espíritu se movió en ellos mientras escribían sus verdades, usando su propia personalidad, estilo y vocabulario. Hoy, cuando leemos las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo que mora en nosotros ilumina nuestra mente para que podamos entender lo que significa el pasaje. Entonces, la Palabra de Dios se vuelve como una “lámpara que alumbra en lugar oscuro”, dándonos luz proveniente de su Autor, Dios mismo (2 P 1.19). Una razón por la cual los incrédulos a menudo rechazan o encuentran fallas en la Biblia es porque no la entienden. La verdad es que no pueden entenderla porque no tienen al Espíritu Santo (1 Co 2.14). Pero si usted pertenece a Cristo, su Espíritu le enseñará la Palabra de Dios siempre y cuando se mantenga fiel para leerla y estudiarla. Entonces tendrá una base segura en tiempos difíciles.

La revelación de Dios