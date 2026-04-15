¿Ángeles caídos o demonios? – Dr. Armando Alducin – Enlace TV

¿ANGELES CAÍDOS O DEMONIOS?

Un programa presentado por el Dr. Armando Alducin

Una de las cosas más intrigantes de la Biblia es conocer en qué lugar estarán los ángeles caídos y demonios cuando Satanás sea atado y encarcelado durante el reino milenial (Ap.20:1-3). Lo que sí sabemos es que el Anticristo y Falso Profeta serán echados al Lago de Fuego inmediatamente y al finalizar el reino milenial Satanás será lanzado ahí también (Ap.20:7-10).

Pero, ¿y qué de los ángeles caídos y los demonios? ¿Serán echados también al Lago de Fuego?

Antes de proseguir, pongamos esto en una perspectiva de población para saber de cuántas de todas estas entidades espirituales malignas estamos hablando.

Una estimación incierta y tampoco en un orden particular, sería la siguiente:

– 3 = la trinidad diabólica (Satanás, el Anticristo y el Falso Profeta).

– 3 = los tres espíritus de demonios en forma de ranas del Sexto Sello (Ap.16:13-14).

– Un ejército de 200 millones demonios en la Sexta Trompeta (Ap.9:13-16).

– Un enjambre innumerable de langostas en la Quinta Trompeta que está separadas de los 200 millones de demonios (Ap.9:1-3).

Nota: es importante notar que no se nos revela que sucede con estos dos grupos de demonios descritos después que concluyan sus actividades demoníacas sobre el mundo.

Parece ser que seguirán residiendo en el mundo co-existiendo con Satanás a través del período de la Tribulación.

– Una tercera parte de los ángeles arrojados del cielo en la caída de Lucifer (Ap.12:4).

– La cantidad de ángeles que se encuentran encarcelados en el -Tartarus- en los tiempos de Noé esperando el juicio (2 Ped.2:4).

Por causa de que no se nos revela el número o la cantidad de estas entidades espirituales de mal-dad, solo podemos deducir que son billones de ellas. Esta re-locación o el lugar donde serán confinados debe suceder antes de los “mil trescientos treinta y cinco días” prescritos en (Dan.12:12).

I.EL DESTINO DE LOS ÁNGELES CAIDOS

Una vez que Satanás haya sido encarcelado durante el reino milenial (Ap.20:1-3), es difícil imaginarnos que sus subordinados (ángeles caídos y demonios) funcionen independientemente y que quieran colocarse dondequiera. Tampoco sabemos dónde serán puestos todos estos seguidores de Satanás cuando el sea encadenado en el Abismo (Ap.20:1-3). También debemos recordar que los cristianos no juzgaremos a los ángeles buenos, sino a los ángeles caídos (I Cor.6:3).

1. Diferencia de ángeles y demonios.

Es muy común la creencia que los ángeles caídos y los demonios son lo mismo y son usados como sinónimos en la literatura judeo-cristiana de los últimos siglos.

Sin embargo, al examinar cuidadosamente la Biblia podremos ver las grandes diferencias entre estas dos entidades espirituales del mal.

La Biblia nos revela claramente que los ángeles caídos son diferentes a los demonios, pues son dos clases diferentes de entidades inteligentes y aun cuando pertenecen los dos al mismo equipo satánico, pues tienen diferentes atributos y diferentes actividades.

Por ejemplo:

(1) Existen ángeles buenos (a menos que sean ángeles caídos), pero los demonios siempre han sido malos. De acuerdo con la Biblia, los ángeles buenos funcionan como “espíritus ministradores” enviados para ministrar a los herederos de la salvación (Heb.1:14).

Por el otro lado, los ángeles malos son enviados para influenciar imperios, reinos, gobiernos, ciudades, pueblos, etc. (Ef.6:12).

(2) Los ángeles pueden viajar del cielo a la tierra y viceversa, pero los demonios están restringidos al mundo solamente. El libro de Job nos revela que Satanás, como un querubín caído, participó en una reunión en el cielo con Dios (Job 1:7; 2:2). A la pregunta de Dios, Satanás contestó que “recorría la Tierra”, lo cual significa que los ángeles tienen la capacidad de viajar entre el cielo y la Tierra (Dan.10:10-13; Mat.28:2). En contraste, no existe ningún registro bíblico de demonios viajando entre el cielo y la Tierra.

(3) Los ángeles pueden aparecer como humanos, los demonios tienen que poseer cuerpos humanos o de animales (Luc. 1:26-28; Heb.13:2). De manera contraria, los demonios son meramente espíritus inmundos buscando cuerpos humanos para habitarlos (Mat.24:43-45; Mc.5:1-17; Luc.8:26-39).

(4) Los ángeles no se aparecen como animales, los demonios pueden habitar en animales.

Aparte de que el “ángel de Jehová” habló a través de un burro (Núm.22:28-30) y que el Espíritu Santo como una paloma (Mat.3:16), no hay ninguna otra razón para asumir que los ángeles aparecen como animales. Sin embargo, los demonios sí pueden habitar en animales (Mc.5:1-17; Luc.8:26-39; Ap.9:1-10; 16:13-14).

(5) Los ángeles vienen de Dios, los demonios pueden ser los espíritus de los -Nephilim-.

La Biblia nos habla de la creación de los ángeles (Sal.148:2-5; Col.1:16), pero no existe

ningún registro bíblico acerca de la creación de los demonios (Isa.26:14).

II. DEMONIOS HABITANDO EN ANIMALES EN LUGARES DESOLADOS…

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