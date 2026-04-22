Manifestaciones demoniacas – Dr. Armando Alducin – Enlace TV

1. Edom (sur Jordania) en el Milenio.
El antiguo Edom es ahora Jordania sur y como parte por perseguir al pueblo judío dice
(Joel 3:1-3,19). También Isaías escribe acerca de Edom en el Milenio (Is.34:5,8-11). Esto significa que debido a las malas condiciones atmosféricas y topográficas este territorio será inhabitable para seres humanos.
Sin embargo, se explica que:
– El pelicano y el erizo (purcoespin) la poseerán, también la lechuza y el cuervo (v.11).
– Será la habitación de chacales y patio para pollos y avestruces (v.13). Las bestias salvajes del desierto también se reunirán ahí con las hienas, la cabra salvaje (heb.-satyr-) gritará a su compañero y la lechuza (heb.-lilith-“demonio nocturno”) tenga ahí su morada (v.14).
– El búho pondrá ahí sus huevos para empollarlos y lo buitres con su compañera (v.15).
Antes de explicar cómo pueden estos animales estar controlados por demonios, describamos también las condiciones similares que Babilonia también tendrá durante el Milenio.
2. Babilonia durante el Milenio (Is.13:19-22).
Babilonia no volverá a ser habitada por seres humanos, lo mismo profetizado por (Jer.50:
39-40; 51:41-43). Aun cuando no será habitada por seres humanos, sí será morada de bestias salvajes del desierto, chacales y polluelos de avestruz.
En Isaías 13:19-22, encontramos varias palabras asociadas con demonios como:
⁃ satyr-“cabras salvajes” o macho cabrío (v.21; Lev.17:7; 2 Crón.11:15); tal vez fueron los que poseyeron también a los cerdos (Mat.8:30-32).
⁃ tanym-“chacales” (v.22).
Es posible que estos no sean aves o animales tal como los conocemos, pues pueden ser demonios poseyendo híbridos parcialmente humanos y animal, como quimeras.
– sair-“demonios”(Lev.17:7; 2 Crón.11:15; Is.13:21; 34:14 – espíritus de los desiertos).
3. ¿Son las formas de vida en Edom y demonios de Babilonia poseídos o híbridos?
Como hemos visto, existe la posibilidad que las aves y los animales descritos pudieron ser, o poseídos por demonios o demonios actuales y no aves o animales literales.
Si este es el caso, entonces parece que los demonios desplazados, o algunos de ellos, estarán confinados en el Milenio en los territorios inhabitados de Edom (Jordania sur) y Babilonia.
Respecto a Isaías 34:8-14, los animales, tal como los conocemos, no pueden vivir en lugares de “…con polvo de azufre y brea ardiente”. Dos claves en este texto nos muestran que no son animales ni aves literales, pues las palabras “cabras salvajes” (-satyr-v.14), significan realmente “demonios en forma de macho cabrío”; y la palabra “chacales” (v.13 -heb.-tan- significa “dragones o serpientes marinas”.
Así pues, parece ser que, tanto Babilonia (Iraq) como Edom (Jordania sur) estarán habitadas por demonios durante el reino milenial.
Es obvio que aves y animales (como los conocemos actualmente) no podrían vivir en lugares donde hay continuo humo de azufre y brea ardiendo (Ap.18:1-2).
Conclusión
En el análisis final, el destino final de Satanás, los ángeles caídos y los demonios será:
1. Satanás: Será arrojado al abismo por mil años (Ap.20:1-3), después regresará a la Tierra por un corto intervalo de tiempo para provocar la rebelión final contra Dios (v.7-9). Y finalmente, será arrojado al Lago de Fuego para siempre (v.10), con el Anticristo y el Falso Profeta y todos los no creyentes para ser juzgados en el juicio del Gran Trono Blanco (Ap.20:11-15).
2. Los ángeles caídos: Seguirán probablemente el mismo destino que Satanás, el abismo y elLago de Fuego.
3. Los demonios: Probablemente habitarán el Milenio confinados en áreas inhabitadas por seres humanos, como Edom (Jordania) y Babilonia (Iraq). El punto importante es que ni Satanás, ni los ángeles caídos ni los demonios habitarán con los seres humanos durante el Milenio.