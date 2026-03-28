Dr. Armando Alducin – Y oiréis de guerras y rumores de guerras – Enlace TV
marzo 28, 2026 4:09 pm
El pastor Armando Alducin nos habla de las profecias biblicas del final de los tiempos así como el significado del pasaje de Y oiréis de guerras y rumores de guerras que está en Mateo 24:6-8. 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores. Biblia interpretacion pastor Armando Alducin.
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