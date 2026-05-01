30 minutos de preguntas y respuestas con Armando Alducin – Enlace TV

¿Por qué se le dice ángeles caídos a los que se metieron con mujeres en Génesis 6, cuando la palabra original dice que son hijos de Dios, los hijos de Dios son ángeles? ¿Durante los 7 años de tribulación las personas que acepten la marca y tengan hijos se salvarán? ¿A qué trompeta se refiere Pablo cundo habla del rapto? ¿Cuándo culmina el tiempo de los gentiles? ¿Los espíritus de los gigantes perdieron sus cuerpos cuando Dios envió a sus ángeles fieles para que los destruyeran por completo refiriéndose a los cuerpos, los espíritus quedaron sin materia física? ¿Si en la actualidad siguen habiendo ángeles caídos en la tierra, por qué no siguen tomando mujeres y teniendo hijos los Nefilin? ¿En Apocalipsis 11 se le da una vara de medir a Juan, es la reconstrucción del templo judío? ¿Cómo se debe reprender los demonios en la congregación, escucho en mi congregación que los atan, los pisan, los amordazan, es correcto esto? ¿Por qué los ángeles caídos continúan presentándose delante de Dios? ¿Tienen los demonios acceso al cielo? ¿Sabemos que Israel es el pueblo de Dios, pero también no dejan de tener líderes malos y corruptos, aún así debemos apoyarlos? ¿Los judíos esperan dos Mesías? ¿El testamento de Salomón existe? ¿Dónde encontramos la revelación bíblica de caracter apocalíptico? ¿La bendición de Egipto y Aisiria es una bendición escatológica pendiente? ¿En la guerra de Armagedón se da también la guerra nuclear? ¿Esta guerra es la guerra que habla el Salmo 83 en la Biblia? ¿En el milenio aún estará el Espíritu Santo convenciendo de pecado? ¿Cómo los cristianos en el milenio podrán revelarse si satanás esta atado junto con sus huestes? ¿El juicio será después del milenio? ¿En el milenio si la iglesia está en las bodas del cordero y satanas es suelto, por que hay naciones activas si en la gran tribulacion con las guerras no estarian vivos?