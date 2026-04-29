El Reino Milenial – Dr. Armando Alducin – Enlace TV

EL REINO MILENIAL

Un programa presentado por el Dr. Armando Alducin

La Biblia nos revela que cuando Jesús regrese después de la Gran Tribulación establecerá su reino en la Tierra, el cual durará mil años y después seguirá la eternidad (Ap.20:1-8; 21-22).

Cristo reunirá todas las cosas del cielo y de la Tierra bajo su gobierno durante este período de mil años (Ef.1:10). La Biblia nos revela que habrá gente viviendo en cuerpos mortales durante este reinado de Jesús (Zac.14:16-21; Ap.20:7-10). La gente que entre al reino serán creyentes que hayan sobrevivido a la Gran Tribulación y Cristo gobernara sobre con ellos y sus descendientes con “vara de hierro” (Sal.2:9; Ap.2:27; 12:5;19:15).

¿Qué significa gobernar con vara de hierro? (Is.9:6-7). En esta profecía mesiánica podemos apreciar que Cristo gobernará con “juicio y justicia” por lo tanto, gobernar con vara de hierro significa que su gobierno será justo y el castigo será rápido y severo (Miq.4:3). Cristo tratará con la rebelión rápidamente y la paz prevalecerá durante este tiempo (Is.9:6-7).

I. EL PAPEL DE LOS SANTOS

Los santos resucitados de todas las épocas antes del Milenio gobernarán y reinarán con Jesús en su reino (Dan.7:18; Ap.5:9-10; 20:6). Las siguientes Escrituras describen el papel de los santos “gobernando y reinando” durante el Milenio:

• Poseerán el reino (Dan.7:18-27).

• Gobernarán como reyes (Job 36:7).

• Juzgarán y oficiarán como magistrados (Sal.149; ls.60:17).

• Serán maestros y pastores (Sal.37:29-31; Jer.3:15).

Los mártires de la Gran Tribulación tendrán un lugar especial como siervos en el templo de Dios (Ap.20:6) y los creyentes que sobrevivan de la Gran Tribulación será los gobernadores locales del reino (Mat.25:23; Luc.19:16-19). Aun cuando los santos gobernarán y reinarán en el mundo, su hogar será todavía en Jerusalén, pues la Nueva Jerusalén estará todavía en el cielo hasta después del Milenio (Ap.21:2). Estando en cuerpos resucitados y glorificados los santos serán capaces de viajar sin esfuerzo entre Jerusalén y otras partes del mundo.

¿Dónde habitarán los santos en el Milenio? (Ap.20:9).

En este pasaje notamos que los santos tendrán un “campamento” (gr.-parenbole-) en la Tierra durante el Milenio y al inicio del Milenio la población del mundo será poca, por lo que los santos no tendrán mucho trabajo más que ayudar en la restauración de la ecología del mundo que habrá quedado devastado por la guerra (Ez.39:12-15).

II. CARACTERÍSITICAS GENERALES DEL MILENIO

Veamos a continuación algunas características generales de las citadas anteriormente:

1. Un mundo lleno con el conocimiento y la gloria de Dios (Is.11:9).

La creación presente sirve como un ejemplo que testifica la existencia de Dios (Rom.1:20).

Aun cuando se espera que la mayoría de la gente sepa que Dios existe, la mayoría rehúsa reconocer esta realidad.

Durante el Milenio la totalidad de la gente conocerá la realidad de la existencia de Dios.

Pero más importante que reconocer la existencia de Dios en el Milenio, existirá también la capacidad de aprender más de los tesoros de su conocimiento. Algunos ejemplos de cómo la tierra “será llena del conocimiento de Dios” en el Milenio, son:

1. Todas las personas que entren al Milenio serán salvas, lo cual significa que tendrán las leyes de Dios escritas en sus corazones en cumplimiento del Nuevo Pacto. Como parte del curso natural de las interacciones humanas, habrá bastante compañerismo y la propagación del conocimiento del Señor por todo el mundo (Is.51:7; Jer.31:33-34) aun cuando el Nuevo Pacto fue hecho con la casa de Israel, todos los creyentes hemos sido injertados en él también (Rom.11:11-31). La forma mediante la cual Dios inscribe su Ley en las mentes y corazones de los seres humanos, es a través de Su Espíritu (I Cor.2:10-12).

2. Al inicio del Milenio Dios restaurará la tierra a la forma original que tenía el Huerto delEdén, lo cual facilitará la propagación de su conocimiento.Lo hará de esta manera: Cuando Dios creó los cielos y la tierra en seis días, Adán y Eva fueron colocados al final, por lo cual experimentaron la existencia de la creación, pero no su formación.Sin embargo, cuando Dios restaure la tierra después de la devastación de la Gran Tribulación, las personas salvadas vivas en ese tiempo podrán ser testigos de esta restauración.Si la creación actual presente da testimonio de la existencia de Dios, ¿cuánto más su recreación dará testimonio de su poder y gloria? (Hech. 3:19-21).

3. La resurrección, tanto de los santos del Antiguo Testamento como la de los santos de la Tribulación, podrán también ayudar a abrir los ojos a los habitantes del Milenio que todavía no tienen cuerpos resucitados.Muchos de estos santos, como Noé, Abraham, José, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel que tuvieron experiencias pasadas con Dios servirán también como ayuda para muchas personas (Dan.12:2)….

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