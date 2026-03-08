El feminismo y la Palabra: 8M imagen, dignidad y diseño
El feminismo ha redefinido la cultura, la familia y la identidad de la mujer. Pero ¿de dónde vienen realmente estas ideas?
En este especial exploramos el feminismo más allá de consignas o reacciones emocionales, analizando su origen histórico, su impacto cultural y el contraste con la visión bíblica sobre la dignidad, el propósito y el valor de la mujer.
A lo largo del programa abordamos preguntas que hoy están en el centro del debate cultural:
¿Cómo surgió realmente el feminismo moderno?¿Qué consecuencias ha tenido en la cultura, la familia y la identidad?¿Qué dice la Biblia sobre la mujer, su valor y su diseño?
A través de conversaciones con distintos expertos, este especial propone pensar histórica, cultural y teológicamente uno de los movimientos más influyentes de nuestro tiempo.