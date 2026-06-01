El Dr. Armando Alducin nos habla hoy acerca de por qué Jesucristo es el camino la verdad y la vida. La Biblia nos revela que el ser humano fue creado con un libre albedrío, se rebeló contra su Creador y, desde entonces, ha nacido desconectado o separado de Dios espiritualmente (Rom.3:23). El pecado lo sacó de su comunión con Dios (Gén.3:24).

Desde entonces el ser humano se encuentra completamente perdido en la vida, como una oveja sin pastor (Gén.6:11-12; Isa.53:6). Esta es la razón para la increíble cantidad de filosofías, religiones, metafísica, meditación trascendental, nueva era, cienciología, masonería, psicología, etc. Que se han inventado en la búsqueda para tratar de encontrar el camino de regreso a Dios (Prov.14:12).

EN VIVO – Dr. Armando Alducin – Jesucristo es el camino