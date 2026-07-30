Dr. Armando Alducin – La verdadera INTIMIDAD con Dios – Enlace TV

La Biblia nos revela que muchos santos de Dios tienen una comunión más íntima con Dios que otros. Esto se puede evidenciar inmediatamente en sus vidas llenas de amor, de gozo, de paz y de seguridad. Pero, ¿es que estas personas son favoritas de Dios? ¿Son los consentidos de Dios? o ¿Puede cualquier cristiano llegar a tener esta comunión intima con Dios? Estas peguntas las contestaremos más adelante, pero antes hay una verdad muy clara que tenemos que recordar siempre: somos nosotros los que determinamos el grado de comunión e intimidad que tengamos con Dios. En este preciso momento, estamos tan cerca de Dios como hayamos escogido estar.

Los que no tienen esta íntima comunión con Dios diariamente es porque no han querido pagar el precio (Jer.23:18; Mc.1:35). Cualquier cosa de nuestra vida cristiana fluye de nuestra diaria relación con Dios (2 Ped.1:3-4). Nuestro poder y autoridad espiritual provienen de nuestra santidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto descubriremos ejemplos de cuatro círculos o grados de comunión con Dios experimentados por diferentes santos.

En el Antiguo Pacto veremos a Moisés y al pueblo de Israel; en el Nuevo veremos a los discípulos del Señor Jesús.

I. MOISÉS Y EL PUEBLO DE ISRAEL

En varias ocasiones Dios invitó a Moisés a subir al Monte Sinaí para tener comunión con él. Dos veces, esta reunión duró 40 días, y en una ocasión el pueblo de Israel estuvo asociado con Moisés. Un estudio acerca de estas circunstancias nos revelará los cuatro círculos de intimidad desarrollada.

II. CRISTO Y SUS DISCÍPULOS

De entre todas las personas que comenzaron a Jesús, El escogió a 70 varones para enviaros a predicar de dos en dos (Luc.10:1). Más tarde, después de haber pasado una noche entera orando, escogió a 12 para que estuvieran con Él y aprendieran sus caminos. Dentro de los 12, surgió un grupo de tres, quienes pasaron más tiempo en comunión íntima con Jesús (Pedro, Juan y Santiago). Y de entre estos tres, hubo UNO, Juan, quien se apropió del regazo de Jesús (Jn.13:23-25). Esta posición que describe a Juan: ” recostado sobre el pecho de Jesús”, nos habla de que fue la persona que más cerca estuvo del corazón del Señor.

Veamos otra vez la reducción de estos círculos: 70, 12, 3 y UNO. ¿En cuál grupo nos encontraríamos? Cada uno de estos discípulos escogió estar tan cerca de Jesús como quisieron, porque Dios “no hace acepción de personas”.