Dr. Armando Alducin – ¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE LA MUERTE? – Enlace TV

¿Qué es la muerte? ¿Es acaso la cesación de la existencia? ¿Existe otra vida después de esta vida? Y si es así, ¿quién nos lo puede asegurar? ¿Acaso hay alguien que haya muerto y vuelto a vivir? Todas estas interrogantes solo podrán tener respuesta a través de las páginas de la Biblia, pues fuera de esta revelación divina, nadie nos podría ofrecer respuestas satisfactorias y verdaderas acerca de la vida después de esta vida.

I.LA MUERTE A TRAVÉS DE LA HISTORIA

1. La evidencia de la historia de las civilizaciones.

Jamás ha existido ninguna civilización, tribu o grupo humano que no haya tenido la convicción de que hay algo más después de esta vida.

+ Los egipcios: enterraban a sus muertos con sus armas y comida, pues creían firmemente que lo necesitarían después de esta vida.

+ Los hindúes: creen en la re-encarnación, o sea, que después de esta vida el ser alma regresa a volver a vivir en diferentes animales o personas.

+ Los filósofos griegos: Platón creía en otra vida después de esta vida.

+ Científicos: Alberto Einstein, Blaise Pascal, Isaac Newton, Pasteur, etc., creían sin lugar a duda en volver a vivir después de esta vida.

+ Conquistadores y diferentes líderes religiosos, como, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno. Mahat Mahandi, Mahoma, etc., creyeron en la otra vida después de esta vida.

2. El origen de este presentimiento.

Pero, ¿de dónde viene este presentimiento que el ser humano lleva dentro de su alma de volver a vivir después de la muerte? (Gén.1:26-27; Ecl.3:11).

La respuesta es que fuimos creados “a imagen y semejanza de Dios”, por lo que “Dios puso dentro de nosotros la eternidad”, pues…. Él es eterno. Pero a pesar de esta conciencia de la eternidad dentro de nuestra alma., millones de personas viven cada día como si esta vida fuera todo, despreocupados de su destino y juicio final (Heb.9:27).

II. LA INCERTIDUMBRE DE LA VIDA

La Biblia usa diferentes ejemplos para ilustrar la brevedad de nuestra vida terrenal:

1. La brevedad de la vida.

a. Es como la hierba (I Ped.1:24-25).

b. Es vanidad (vacía, sin sentido ni propósito para vivir—Sal.39:5-6; Ecl.1:2; 2:17).

c. Es como el vapor que se desvanece pronto (St.4:14).

2. Todos hemos nacido para morir y después ser juzgados.

Nadie tuvo el control sobre su nacimiento ni nadie tiene el control sobre el día de su muerte.

Somos y existimos por la voluntad de nuestro Creador (Hech.17:28).

Esta vida es como una prueba que nos preparará para la otra vida, unos habrán entendido la razón e importancia de su existencia, y otros pasarán a la otra vida como entraron a esta: en tinieblas totales. La Biblia nos enseña claramente que después de esta vida, ya no habrá otra oportunidad de arrepentimiento, pues inmediatamente después de morir, sigue el juicio (Heb.3:7; 9:27).

III. EL ORIGEN DE LA MUERTE

¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué no podemos seguir viviendo dentro de este cuerpo?

¿Dónde y por qué se originó la muerte?

1. El origen de la muerte: la desobediencia humana.

Cuando Dios creó al ser humano, no le hizo autónomo, sino que le puso limitaciones (Gén.

2:16-17). No fuimos creados como “robots”, sino que fuimos creados con la característica del libre albedrío, de escoger amar o rechazar libremente el amor y las leyes de Dios.

2. Las tres clases de muerte.

Al desobedecer a Dios, el ser humano sufrió o experimento tres clases diferentes de muertes, ya que su naturaleza es tripartita (espíritu, alma y cuerpo 1Tes.5:23). Tomemos en cuenta que la palabra muerte no significa “cesar de existir”, sino, “separación”. El ser humano murió…

a. Espiritualmente (su espíritu se separó de Dios; murió espiritualmente hacia Dios-Ef.2:1)

b. Físicamente (su cuerpo comenzó a degenerarse celularmente-Rom.5:12).

c. Eternamente (esta también se llama en la Biblia “la muerte segunda”, pus es la separación eterna del espíritu, alma y cuerpo de Dios-Ap.2:11; 20:14; 21:8).

IV. ¿A DONDE VAN LOS MUERTOS DESPUES DE ESTA VIDA?

1. Antes de Cristo.

Antes de la muerte de Cristo en la cruz, todos los seres humanos que murieron, desde Adán, iban a un lugar llamado —Sheol- (del heb.”lugar de la sepultura o de los muertos”). Pero cuando el Señor Jesucristo apareció, reveló cómo era este lugar (en griego fue traducido -Hades -Luc.16:19-31).

2. Después de Cristo.

Inmediatamente después de su muerte, el Señor descendió a este lugar llamado Hades y que estaba dividido en dos secciones: el infierno y el paraíso o Seno de Abraham (Hech.2:27; 1Ped.3:18-19). Al ladrón que murió junto a él, le hizo una promesa (Luc.23:39-43).

Y al tercer día que resucitó, se llevó con Él a todas las almas que estaban en la sección del paraíso (Ef.4:8-9), pues antes de su muerte nadie había podido entrar al cielo, ya que su sangre no había sido derramada para la expiación de nuestros pecados….