Cómo lidiar correctamente con la crítica

«Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos».

Cuando hablamos de lidiar correctamente con la crítica hay tres cosas que debemos hacer: (1) Demuestra madurez emocional y espiritual. El agotamiento puede afectar la manera en que actúas cuando estás bajo presión. Elías cayó en depresión debido a esto. La reina Jezabel lo acosó implacablemente. La oposición de ella agotó sus fuerzas y provocó que dijera: «Basta ya, SEÑOR; quítame la vida». Satanás se aprovechará de tu cansancio. Cuando estás agotado te vuelves exageradamente sensible y pierdes la oportunidad de crecimiento que trae la crítica. (2) Reconoce que la gente buena también es criticada. A Jesús lo llamaron glotón, borracho y amigo de personas de dudosa reputación. Las personas que tienen opiniones ya establecidas y pensamientos equivocados no entenderán la conducta basada en la obediencia a Dios. Por lo tanto, cuando tus ideas y valores choquen con las de ellas, trata de ser amable. (3) Mantén siempre una buena actitud. Tu actitud personal puede perjudicarte más a ti que a otros. Como dice el refrán: «El resentimiento es una muestra de la presencia de recuerdos». Pedro escribe: «Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. “Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca”. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia». Entonces, ¡entrégaselo a Dios y sigue adelante!

Mantén siempre una buena actitud. Tu actitud personal puede perjudicarte más a ti que a otros.

