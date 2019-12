Dios está siempre con nosotros, aunque a veces no podamos sentir su presencia.

Juan 14.16-26

Dios está siempre con nosotros, aunque a veces no podamos sentir su presencia. Puede haber situaciones en las que nos sentimos cerca de Él; mientras que en otras ocasiones, puede parecer distante y desligado de nuestra vida. Sin embargo, como creyentes, podemos estar seguros de que es nuestro compañero constante, estemos o no conscientes de su presencia. Esta verdad puede empoderar y transformar su vida. Hay dos declaraciones en el pasaje de hoy que son el fundamento de nuestra confianza acerca de la presencia de Dios. El Señor Jesús dijo: “Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad” (Jn 14.16, 17). Después añadió: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Jn 14.23). ¡Qué realidad tan asombrosa: el Dios trino ha venido a vivir en quienes hemos recibido el perdón y la salvación de Cristo!

Con esta verdad anclada en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos saber que sin importar lo que estemos pasando, incluso al perder a un ser querido, no estamos solos. Al estar en Cristo, tenemos su paz en medio de las tormentas, pues no hay nadie más poderoso o competente que el Dios Todopoderoso, que mora en nosotros y nos da su consuelo y fortaleza. Debemos recordar la presencia de Dios, pues, tendemos a olvidarla. Pero cuanto más recordemos que Él está con nosotros, más podremos discernir su actividad y su consolación en nuestra vida. Oremos para mantener en el primer plano de nuestras mentes este aspecto del carácter de Dios.

Devocional original de Ministerios En Contacto

Dios está con nosotros