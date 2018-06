Dios se acerca a las personas comunes pues las herramientas más poderosas que Él tiene son las más sencillas.

Existe una palabra que describe la noche en que Jesús vino – ordinaria. Era una noche ordinaria con ovejas ordinarias y con pastores ordinarios. Y de no haber sido por un Dios que le gusta agregarle un “extra” por delante de lo ordinario, la noche hubiera pasado totalmente desapercibida. Pero Dios se pasea por en medio de lo común y esa noche Él hizo toda una expedición. ¡Y esa noche ya no fue más ordinaria! El anuncio fue primero a los pastores. Ellos no le preguntaron a Dios si Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Los expertos en teología hubieran consultado sus comentarios bíblicos. La élite hubiera mirado alrededor para ver si alguien estaba observando. Los exitosos hubieran tenido que primero consultar con sus agendas. Pero los ángeles fueron donde los pastores. Hombres que no tenían tanto conocimiento como para decirle a Dios que los mesías no se encuentran durmiendo en comederos de animales. Dios se acerca a las personas comunes – porque las herramientas más poderosas que Él tiene son las más sencillas.

Devocional original de Max Lucado

