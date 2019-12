Como seres humanos, a menudo tenemos dificultades para darnos cuenta de lo que el Señor hace en nuestra vida.

Hebreos 11.23-29

Como seres humanos, a menudo tenemos dificultades para darnos cuenta de lo que el Señor hace en nuestra vida. Estamos limitados por el paso del tiempo, la confusión de las circunstancias actuales, y la falta de entendimiento en cuanto a los planes de Dios y sus medios para lograrlos. Por eso estudiar las vidas de hombres y mujeres de la Biblia nos ayuda a ver cómo actuó el Señor en el pasado. Cuando enfrentemos incertidumbre, podemos analizar el ejemplo de Moisés, quien tuvo una vida incierta y llena de dificultades, pero “se mantuvo firme como si estuviera viendo al Invisible” (He 11.27 NVI). En griego, la raíz de la palabra “mantenerse firme” se refiere a la capacidad de soportar bajo la dificultad. Moisés perseveró con éxito bajo presión al mantener su enfoque en Dios en vez de en las circunstancias que lo rodeaban.

Del ejemplo de Moisés aprendemos que esto es también lo que el Señor desea para nosotros. Aunque es posible que queramos salir de una situación difícil tan pronto como sea posible, puede que ese no sea el propósito de Dios. Su meta no es hacernos sentir lo más cómodos posible, sino transformarnos a imagen de su Hijo; y la capacidad de soportar nos ayuda a lograrlo. Si Dios nos llama a lidiar con el dolor, las dificultades o la incertidumbre, podemos encontrar ánimo al saber que nunca estamos solos. Parte de “ver al Invisible” es darnos cuenta de que la gracia y el consuelo de Dios nos sacan a flote en cada situación. El Señor no quiere que solo soportemos las dificultades; Él desea que confiemos en Él y traigamos gloria a su nombre mediante nuestra dependencia.

Devocional original de Ministerios En Contacto

Dios valora la capacidad de soportar