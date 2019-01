Conoce en este episodio la historia de Gerardo Mejía un multifacético artista, que se encontró con el amor de Jesús. Gerardo fue conocido en el mundo del espectáculo por sus participaciones en películas, shows de talento y su música como artista urbano. Sus singles como “Rico suave”, “We Want the Funk”, “When the Lights Go Out” marcaron su trayectoria y se popularizaron en Estados Unidos y el mundo. Conoce más de su vida y el momento que lo cambió todo.

“Un pasito de fe lo hace sonreír a Dios, un pasito de fe que podamos nosotros dar para Dios es todo. ¿Imagínate? O sea, Dios nos da todo y nosotros le fallamos en tantas cosas y una cosita que uno hace alegrarlo” – Gerardo

#52: Gerardo Mejía – Una segunda oportunidad