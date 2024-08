La futura marca del Anticristo – Dr. Armando Alducin – Enlace TV

El Dr. Armando Alducin nos habla en este vídeo acerca de qué nos dice la Biblia referente a la marca del anticristo, el 666, un microchip o demás teorías que han habido a lo largo de los años referentes a la futura marca del anticristo. En su exposición el Dr. Alducin algunos versículos del Apocalipsis así como otros pasajes bíblicos que describen este momento. Recibir la marca de la Bestia incluirá la adoración del Anticristo y de Satanás (Ap.13:3-4; 14:9). La adoración involucra una decisión voluntaria, pues sabrán claramente la clase de persona a la que escogieron adorar, pues la proclamación del Falso Profeta no será en secreto (Ap.13:16-17). El Falso Profeta hablará y blasfemará abiertamente en contra de Dios y tendrá un odio muy especial por todos aquellos que fueron resucitados, que se

fueron en el Rapto y que estarán en el cielo. Será el Falso Profeta el que dirigirá el programa satánico de la marca de la Bestia y uno de sus principales propósitos será hacer que cada persona del mundo adore al Anticristo (Ap.13:11-18). Realmente cuando nos podemos a pensar objetivamente, “no podemos tener una marca de la Bestia… ¡sin tener a la Bestia!” El Anticristo no ha surgido todavía al poder, pues hasta este momento está siendo restringido mientras la iglesia esté en el mundo (2

Tes.2:7-8). Desde Pentecostés nació la iglesia y ha sido el Espíritu Santo quien ha empoderado, protegido y ENVIADO A LA IGLESIA A COMPARTIR AL MUNDO EL MENSAJE DEL EVANGELIO DE LA GRACIA DE DIOS EN JESUCRISTO.

• El Anticristo no podrá ser revelado hasta que el E.S., quien opera dentro y a

través de la iglesia, sea removido en el Rapto.

• Por supuesto que el Espíritu Santo continuará en el mundo, pero con la iglesia fuera del mundo SOBREVENDRÁ UNA OLA DE MALDAD JAMÁS VISTA ANTES EN EL MUNDO (Mat. 5:13-14). Puesto que el Anticristo no podrá ser revelado hasta después del Rapto, tampoco podrá ponerse en operación su marca.

• En otras palabras, sin la Bestia, no puede haber marca de la Bestia. Y también tenemos que recordar el Falso Profeta se revelará después que el Anticristo entre en operación y será este personaje quien implementará el sistema de la marca de la Bestia (Ap.13:11-18).

El Dr. Armando Alducin que sale en el programa Aquí Entre Nos de Enlace TV, habló en vivo en este programa acerca de la futura marca de la bestia, La Biblia especifica claramente el lugar del cuerpo donde esta marca quedará impresa: en la mano derecha o en la frente. Pero ¿por qué en la mano derecha o en la frente? La cara es la parte más común de la bio-identificación actualmente en el mundo, pues es usada en pasaportes, licencias de manejar, teléfonos celulares, etc. La retina de nuestros ojos es otro medio de identificación infalible y no olvidemos que la forma más común de tomar une prueba de ADN es con un algodón dentro de nuestra boca. La segunda manera más común de identificación son nuestras huellas digitales, al igual que las palmas de nuestras manos. Esto encaja con la otra parte para la colocación de la marca de la Bestia: la mano.

Así pues, estas partes donde la marca será puesta fue escrita hace aproximadamente dos mil años y en ese tiempo no se sabía nada de máquinas que algún día reconocerían las caras, procesamiento de retinas o identificación de huellas digitales. ¿Será una marca visible?

Puesto que la Biblia le llama “marca” (gr.-charagma-), podemos saber que será visible, pero, ¿por quién? o ¿qué es lo que verán?

Hay marcas que el ojo humano no puede ver, pero permiten a los humanos abrir puertas cerradas y arrancar sus vehículos. Sin embargo, aún cuando nuestro celular lo guardamos en nuestra bolsa escondido del ojo humano, está abierto “visiblemente” a una red muy grande de computadoras y REDES DE WI FI. Un chip no marcaría el cuerpo humano por fuera, pero sí lo marcaría electrónicamente.