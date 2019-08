No hay una élite de cristianos, y no hay cristianos de segunda clase. Ni permitas que te menosprecien ni quieras ser algo que no eres. No eres tú, sino Dios a través de ti. Recibe esta palabra.

0

Otoniel Font –No hay una élite de cristianos, y no hay cristianos de segunda clase. Ni permitas que te menosprecien ni quieras ser algo que no eres. No eres tú, sino Dios a través de ti. Recibe esta palabra.